musica

''Concerto al cinema'' al Castello di Carini, esibizione del coro polifonico ''Movie Singers''

Un'esibizione all'insegna delle suggestioni cinematografiche, per esaltare il legame profondo che è sempre esistito tra musica e settima arte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/08/2022 - 07:07:00 Letto 1658 volte

Le più belle musiche del mondo del cinema, della televisione e dei cartoni animati di Walt Disney al Castello “La Grua – Talamanca”, in corso Umberto I, dove è in pieno svolgimento la rassegna “Estate in Arte Carini 2022”.

Il nuovo appuntamento a cura di “Sicily Evolution Events” si intitola “Concerto al cinema” e vede protagonista il coro polifonico “Movie Singers” diretto dal Maestro Valentina Miserendino.

Un‘esibizione all’insegna delle suggestioni cinematografiche, per esaltare il legame profondo che è sempre esistito tra musica e settima arte, in programma sabato 6 agosto alle 21:00.

Proseguono dunque con successo e partecipazione le iniziative nell’ambito della kermesse estiva a cura di Filippo Lo Iacono e Stefania Chiavetta che ha preso il via nel maggio scorso a Carini, in provincia di Palermo.

Mostre di pittura e scultura, musica, teatro, moda, fotografia, intrattenimento e cultura ma anche momenti di impegno civile in un cartellone molto variegato.

Particolare successo, nei giorni scorsi, ha registrato il “Festival della Coscienza”, in collaborazione con “Generazione Attiva”, evento dedicato al tema della legalità a trent’anni dalle stragi di mafia che hanno profondamente segnato Palermo e la Sicilia, e non solo, al quale hanno partecipato, tra gli altri, artisti del calibro di Mauro Pecoraro e il Maestro Pietro Galati.

Inoltre, fino al prossimo 30 settembre, le opere pittoriche del Maestro Filippo Lo Iacono rimarranno esposte al Castello.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!