Giovedì 4 agosto alla Galleria delle Vittorie la pianista Violina Petrychenko

La pianista Violina Petrychenko spazierà da Puccini a Rachmaninov, da Chopin a Schumann sino a Piazzolla.

Un ritorno che consentirà al pubblico della Galleria delle Vittorie di ascoltare nuovamente la pianista Violina Petrychenko con un repertorio che spazierà da Puccini a Rachmaninov, da Chopin a Schumann sino a Piazzolla. Il concerto, in programma dalle 20 alle 23 di giovedì 4 Agosto, fa parte del cartellone della rassegna “Incontri d’arte al Mak”.

Originaria di Saporoschje, in Ucraina, la Petrychenko è figlia di una famiglia di musicisti e comincia a suonare il pianoforte all'età di 6 anni. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, borse di studio e premi in diversi concorsi. L'artista vanta una carriera concertistica molto attiva in giro per a Germania, i Paesi Bassi, la Francia, l'Austria, la Spagna, la Repubblica Ceca e la sua stessa terra di origine.

Ingresso libero. Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.

