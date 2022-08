Borghi dei Tesori in Fest

Petralia Soprana, secondo weekend Borghi dei Tesori in Fest: gli appuntamenti

Tutto pronto per il secondo weekend Borghi dei Tesori Fest.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/08/2022 - 01:50:06 Letto 912 volte

Tutto pronto per il secondo weekend Borghi dei Tesori Fest. I visitatori potranno ammirare la Basilica Ss. Apostoli Pietro e Paolo, la Chiesa Maria Ss. Di Loreto e la Chiesa ss. Salvatore. Tra i palazzi quello di Pottino e quello del Comune. Aperti anche il museo etnoantropologico e la Biblioteca Frate Umile Pintorno.

Le ESPERIENZE da non perdere sono programmate presso il Caseificio Petra (27-28 agosto ore 10.30, quartiere Stretti nella frazione Pianello), Narrando Petra (27 agosto ore 16.00 il Piazza del Popolo), Laboratorio di biscotti per picciriddi (27 agosto ore 16.00 presso il cortile rizzo, cas'antica), Stendardiere per un giorno (27 agosto ore 19.00 Piazza Loreto) e Dal borgo al bosco (28 agosto ore 10.00, Piazza del Popolo).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!