musica live

Una serata a ritmi gipsy e latin jazz con ''I Musicanti'' ai Giardini di Villa Lampedusa

La fisarmonica di Raffaele Scibilia e la chitarra di Leonardo Rubino, in arte ''I Musicanti'', sono pronte a riempire di ritmi gipsy e latin jazz i Giardini di Villa Lampedusa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/08/2022 - 08:02:00 Letto 1084 volte

La fisarmonica di Raffaele Scibilia e la chitarra di Leonardo Rubino, in arte "I Musicanti", sono pronte a riempire di ritmi gipsy e latin jazz “Lighea”, i cui Giardini di Villa Lampedusa di via dei Quartieri 104, dalle 20 alle 23 di giovedì 4 Agosto, si trasformeranno in un palcoscenico pronto ad animare il pubblico grazie anche alle colonne sonore delle più famose pellicole cinematografiche che portano la firma di Ennio Morricone.

Per partecipare alla serata bisogna prenotare il tavolo, chiamando al cell. 333 678 8465.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!