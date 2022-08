Festino di Santa Rosalia

398° Festino di Santa Rosalia, AMG Energia bonifica il percorso del carro trionfale da cavi e tiranti abusivi

Eseguito un accurato controllo del percorso del carro trionfale di Santa Rosalia con la bonifica e l’eliminazione di ostacoli (funi, tiranti, cavi) spesso collocati abusivamente anche sugli impianti di pubblica illuminazione.

AMG Energia è impegnata nello svolgimento di attività a supporto dell’amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative del Festino. In particolare è stato eseguito un accurato controllo del percorso del carro trionfale di Santa Rosalia con la bonifica e l’eliminazione di ostacoli (funi, tiranti, cavi) spesso collocati abusivamente anche sugli impianti di pubblica illuminazione. Contestualmente è stata effettuata verifica e riaccensione di punti luce lungo gli assi stradali nei quali si svolgeranno gli eventi. AMG Energia ha provveduto, inoltre, all’attivazione di diverse forniture di energia elettrica, mettendo a disposizione anche i propri gruppi elettrogeni, per lo svolgimento delle manifestazioni. Gli operatori effettueranno stasera attività di assistenza per lo spegnimento degli impianti durante i momenti della manifestazione procedendo poi alla loro riaccensione.

“La società sta facendo un grosso sforzo ed è al fianco dell’amministrazione comunale, come suo braccio operativo, per supportare la riuscita della manifestazione”, sottolinea il vicepresidente Domenico Macchiarella.

