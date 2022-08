ondate di calore

Caldo a Palermo, ancora rischio incendi e ondate di calore

La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino per rischio incendi e ondate di calore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/08/2022 - 00:03:00 Letto 1124 volte

La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 20 agosto e per le successive 24 ore.



Secondo le previsioni, pur rimanendo elevate le temperature massime percepite (33°C. per il 20 e 34 per il 21), il livello di rischio delle ondate di calore si attesta al livello 0 per entrambe le giornate.



Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, nella provincia di Palermo permane la previsione di una pericolosità “media” (livello di “preallerta”, colore arancione).

Fonte: Protezione civile regionale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!