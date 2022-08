ondata di caldo

Caldo, per Palermo ancora bollino rosso: temperature intorno ai 37 gradi

Per oggi è previsto a Palermo il massimo livello (3, colore rosso) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 37°C.

Roma, Palermo e Perugia: sono le tre città che venerdì saranno da bollino rosso per il caldo.

Oggi, lo saranno solo Palermo e Perugia, mentre la capitale, oggi in arancione, lo sarà anche domani. Ѐ quanto risulta dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che indica con il bollino rosso il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione, non solo per le fasce a rischio, in 27 città italiane.

Intanto, la Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido per il 4 agosto e per le successive 24 ore.

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di oggi nella provincia di Palermo è “media” la pericolosità prevista, con livello di “preallerta” (colore arancione).

Fonte: Protezione Civile Regionale

