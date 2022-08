caccia

Palermo, al via la consegna dei tesserini per la stagione venatoria anno 2022/2023

Presso le otto Circoscrizioni saranno in distribuzione per gli aventi diritto i tesserini venatori per la stagione 2022/2023.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/08/2022 - 00:18:23 Letto 1075 volte

Si comunica che, a far data dal 24/08/2022, presso le otto Circoscrizioni saranno in distribuzione per gli aventi diritto i tesserini venatori per la stagione 2022/2023.

I giorni di ricevimento per il rilascio saranno i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30.

