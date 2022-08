Suap

Suap, nuova modulistica per traslochi, cassoni e piattaforme aeree. Forzinetti: ''Iter più snello e veloce''

Il Suap ha predisposto una nuova modulistica che riduce di gran lunga i tempi per effettuare traslochi e collocare cassoni o piattaforme aeree.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/08/2022 - 00:38:05 Letto 1176 volte

Il Suap, nell'ambito della semplificazione delle procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni, ha predisposto, in questi giorni, una modulistica che adeguatamente compilata, riduce di gran lunga i tempi per effettuare traslochi e collocare cassoni o piattaforme aeree.

L'utente infatti dopo essersi accreditato agevolmente sul portale del comune "Super@", tramite il sistema d'identità digitale Spid, dopo aver reperito la modulistica di proprio interesse, provvede alla compilazione in ogni sua parte ed al pagamento come da schema ad essa allegato.

A questo punto, dopo aver apposto la firma digitale, invia tutto tramite il portale stesso, procedendo tranquillamente ad effettuare l'occupazione di suolo pubblico richiesta. Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico non rispetti i parametri previsti per la procedura semplificata, questa seguirà l'iter ordinario.

La Polizia Municipale è stata incaricata di effettuare i controlli "sul campo" per verificare la correttezza delle dichiarazioni degli utenti e sanzionare gli eventuali abusi.

"L'amministrazione ancora una volta è vicina ai cittadini. Grazie a questa nuova procedura, tutto l'iter sarà più snello e veloce, consentendo ai cittadini di ottenere l'autorizzazione in poco tempo e senza lungaggini burocratiche", dichiara l'assessore Forzinetti.

"Inoltre, siamo in contatto con Sispi per implementare i sistemi e rendere automatico il maggior numero di procedimenti, in modo da sopperire alla mancanza di personale dovuta ai pensionamenti degli ultimi anni", conclude l'assessore.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!