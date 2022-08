Coronavirus

Covid-19, Sileri: ''Numeri in rialzo ma è tutto sotto controllo''

I numeri della pandemia di Covid sono in rialzo ma la situazione non preoccupa. Lo dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri.

I numeri della pandemia di Covid sono in rialzo ma la situazione non preoccupa. Lo dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: "Siamo di fronte a una variante più diffusiva che però non sta creando problemi di peso negli ospedali".

"Diciamo - aggiunge Sileri - un'ondata estiva che credo sarà anche autolimitante, già iniziata in altri Paesi europei e ora anche in Italia ma che non va vista né con paura né con ossessione".

"Diversamente dallo scorso anno la maggior parte della popolazione - ha detto - è vaccinata, ha fatto due dosi, e un 70% ha fatto la terza dose. Sarà tutto sotto controllo, però questo significa usare le solite cautele".

