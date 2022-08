Crisi di Governo, Draghi al Senato: ''Un nuovo patto di fiducia è l'unico modo per stare insieme'' *VIDEO*

Draghi al Senato

Il premier in Aula ha chiesto ''Un nuovo patto di fiducia'' alle forze politiche, sottolineando i risultati orttenuti nei mesi dal governo ma anche le difficoltà legate ai no e agli ultimatum.

Il premier in Aula ha chiesto "Un nuovo patto di fiducia" alle forze politiche, sottolineando i risultati orttenuti nei mesi dal governo ma anche le difficoltà legate ai no e agli ultimatum.

"L'unica strada se vogliamo ancora restare assieme, è ricostruire daccapo questo patto, con coraggio, altruismo, credibilità. Mercoledì scorso ho rassegnato le dimissioni. Questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appoggiato il governo dalla sua nascita. Il capo dello Stato le ha respinte e chiesto di informare il Parlamento. Decisione che ho condiviso. Oggi mi permette di spiegare a voi e agli italiani questa decisione tanto sofferta quanto dovuta".

Il premier ha rivendicato i risultati ottenuti dal suo governo in questi 17 mesi. Ma ha anche indicato una serie di obiettivi per i quali, ha avidenziato, serve un nuovo patto di fiducia". "Non serve una fiducia di facciata - ha evidenziato - che svanisca di fronte ai provvedimenti scomodi".

Bisogna spingere sui contratti collettivi, punto di forza del sistema industriale, ha evidenziato. "Serve una riforma delle pensioni - ha proseguito - che garantisca meccanismi di flessibilità in uscita e un impianto sostenibile ancorato al sistema retributivo". "Il disegno di legge" sulla concorrenza, che riguarda anche "i taxi" e le "concessioni balneari" deve "essere approvato prima della pausa estiva. Ora c'è bisogna di un sostegno convinto all'azione dell'esecutivo" non il sostegno a proteste tavolta violente.

"Il presidente della Repubblica mi affidò l'incarico di premier con l'obiettivo di affrontare tre emergenze: pandemica, economica e sociale, tutti i principali partiti, con una sola eccezione, decisero di rispondere positivamente a quell'appello. Nel discorso che tenni in quest'Aula feci riferimento all'unità nazionale, che in questi mesi è stata la miglior garanzia di questo esecutivo e della sua efficacia. Ritengo che un presidente del Consiglio che non si è mai presentato davanti agli elettori debba avere il consenso più ampio".

"Grazie alle misure di contenimento sanitario, alla campagna di vaccinazione, ai provvedimenti di sostegno economico a famiglie e imprese, siamo riusciti a superare la fase più acuta della pandemia, a dare slancio alla ripresa economica", ha detto.

"Le riforme della giustizia, della concorrenza, del fisco, degli appalti oltre alla corposa agenda delle semplificazioni sono un passo essenziale per l'Italia. Ad oggi tutti gli obiettivi del Pnrr sono stati raggiunti".

"Il merito dei risultati raggiunti è vostro, della vostra disponibilità a lavorare nell'interesse del paese. La vostra è stata la migliore risposta all'appello del presidente della Repubblica".

Gli "italiani hanno sostenuto le misure che di volta in volta abbiamo messo in campo, sono diventati veri protagonisti politiche, penso al paziente rispetto durante le restrizioni della pandemia, della vaccinazione, dell'accoglienza spontanea ai profughi ucraini accolti con affetto e solidarietà. Penso alle comunità locali con il Pnrr: mai come in questi momenti sono stato orgoglioso di essere italiano"

