Decreto Aiuti approvato dalla Camera con 266 sì: M5S non vota

Decreto Aiuti approvato dalla Camera dei Deputati con 266 sì e 47 no.

Decreto Aiuti approvato dalla Camera dei Deputati con 266 sì e 47 no. Ora il provvedimento passa all'esame del Senato. Presenti in Aula 313 deputati, non hanno partecipato al voto gli esponenti del Movimento 5 stelle.

"Sul superbonus ci aspettavamo di più, occorre intervenire immediatamente, senza se e senza ma, mentre c'è stata mancata discussione. Avendo espresso il nostro sostegno al governo, esplicitato nel voto di fiducia di giovedì scorso, annuncio che il M5S non parteciperà alla votazione finale sul provvedimento", le parole del capogruppo M5S Davide Crippa in Aula alla Camera nella dichiarazione di voto al dl.

Fonte: Adnkronos

