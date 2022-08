Elezioni Politiche 2022

Elezioni Politiche, Berlusconi: ''Dalla sinistra solo demonizzazioni, vedo indizi di una campagna bruttissima''

''Vedo i prodromi di una campagna bruttissima, fatta per l'ennesima volta di demonizzazione'', scrive su Twitter Silvio Berlsuconi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/08/2022 - 12:30:24 Letto 1336 volte

"Vedo i prodromi di una campagna bruttissima, fatta per l’ennesima volta di demonizzazione. A sinistra non riescono a dire altro, perché su ogni altro tema sono lacerati. Da parte nostra invece parleremo di contenuti, del nostro progetto per far ripartire l’Italia". Lo scrive su Twitter Silvio Berlsuconi.

Vedo i prodromi di una campagna bruttissima, fatta per l’ennesima volta di demonizzazione. A sinistra non riescono a dire altro, perché su ogni altro tema sono lacerati. Da parte nostra invece parleremo di contenuti, del nostro progetto per far ripartire l’Italia. pic.twitter.com/WCx5UEigIW — Silvio Berlusconi (@berlusconi) August 7, 2022

Fonte: Twitter Berlusconi

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!