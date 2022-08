Elezioni Politiche 2022

Elezioni Politiche, Conte: ''Non ho ancora deciso se mi candiderò''

''Non ho ancora deciso se mi candiderò, non siamo ancora arrivati al momento della redazione delle liste'', ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/08/2022 - 10:49:40 Letto 1013 volte

"Non ho ancora deciso se mi candiderò, non siamo ancora arrivati al momento della redazione delle liste". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ospite di 'Agorà' su Raitre. Quanto alla sua squadra "abbiamo delle sorprese - ha assicurato il leader 5 stelle - ma non le anticipo, le renderemo note quando la campagna elettorale sarà entrata nel vivo. Sicuramente ci saranno delle personalità di grande prestigio e competenza che ci daranno una mano".

"Tutti mi chiedono di Alessandro Di Battista, una persona seria e generosa che ha dato un grande contributo alla vittoria del M5s nel 2018. Sul suo rientro nel M5s ne discuteremo, ora c'è un nuovo percorso. Ci confronteremo in modo leale e sincero".

Quanto alle 'parlamentarie' "dobbiamo assolutamente farle, è un passaggio significativo che rientra nei nostri criteri di democrazia diretta e partecipata per dare agli iscritti la possibilità potersi esprimere anche sulla scelta dei candidati", ha spiegato confermando che il M5s coinvolgerà direttamente i militanti nella scelta dei prossimi candidati alle elezioni politiche.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Instagram Giuseppe Conte

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!