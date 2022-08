Elezioni Politiche 2022

Elezioni Politiche, Letta agli alleati: ''Uniti possiamo vincere''

Enrico Letta, ha messo i leader davanti a una scelta: andare uniti e provare a vincere o andare divisi e assegnare una vittoria praticamente a tavolino alla destra.

"La politica non è testimonianza", mette in chiaro Letta, instancabile tessitore e federatore di un’alleanza complicata. E sulle tensioni via social richiama tutti alla responsabilità: "Basta dare spettacolo al Paese in questo modo".

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Instagram Enrico Letta

