Elezioni politiche, Letta: ''Scelta fra noi e Meloni-Salvini''

''Noi vogliamo dare agli italiani un'alternativa a chi crede che il Paese governato da Meloni e Salvini sarebbe un arretramento'', dice Enrico Letta.

"La legge elettorale ha una parte maggioritaria, per cui in un terzo dei collegi vince solo uno, il primo. Quindi, o si vota per una destra con Meloni e Salvini oppure l'unica alternativa che possa competere siamo noi. E' un fatto oggettivo". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, precisando che "noi vogliamo dare agli italiani un'alternativa a chi crede che il Paese governato da Meloni e Salvini sarebbe un arretramento".

