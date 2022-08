Elezioni Politiche 2022

Elezioni Politiche, Renzi: ''Strategia fallimentare di Letta. Disponibile al dialogo con Calenda''

Il leader di Italia Viva: ''La giornata di oggi segna la Caporetto di Enrico Letta''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/08/2022 - 07:03:00 Letto 1532 volte

"La giornata di ieri segna la Caporetto di Enrico Letta", ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi ai suoi, invitandoli a "staccare Twitter e andare al mare". Nessun commento ufficiale sullo strappo di Calenda con il Pd in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 ma grande sorpresa "per la strategia fallimentare di Letta".

Da un mese a questa parte - il ragionamento di Renzi - il segretario del Pd sta sbagliando tutto quello che è possibile sbagliare. E la Meloni ringrazia. Quanto a Calenda non ci sono contatti ufficiali in corso ma rimane la disponibilità di Italia Viva a un dialogo nel nome del Terzo Polo che Renzi definisce "opportunità straordinaria". Prosegue intanto il lavoro sulla campagna elettorale che dovrebbe cominciare a fine agosto a Melendugno per rilanciare il valore strategico della Tap.

"Renzi non l'ho sentito, penso che ci parlerò, ma chiederò un passo di idealità molto forte", aveva detto Calenda a Mezz'ora in più su Rai3 dopo aver ufficializzato lo strappo.

"Non ho ricevuto nessun segnale da Renzi - ha aggiunto l'ex ministro dello sviluppo economico - da Italia Viva negli ultimi due giorni ho ricevuto una quantità di contumelie mai ricevute prima. Comunque, da domani, costruiremo liste molto forti, e diremo agli italiani 'per la prima volta potete votare per e non contro'".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!