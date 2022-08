Elezioni

Elezioni, Renzi: ''Il nostro obiettivo è chiaro, riportare Draghi al Governo''

''Noi non vogliamo portare Meloni o Salvini a Palazzo Chigi ma riportarci Draghi'', scrive Matteo Renzi, leader di Italia viva, nella sua enews.

"Il nostro obiettivo è chiaro: noi non vogliamo portare Meloni o Salvini a Palazzo Chigi ma riportarci Draghi. E poi fare finalmente la riforma costituzionale del Sindaco d’Italia". Lo scrive Matteo Renzi, leader di Italia viva, nella sua enews.

In vista delle elezioni del 25 settembre, "se le alleanze devono servirci per racimolare tre seggi non ci interessa: le poltrone contano ma le idee contano di più. Noi siamo pronti, in campo, anche da soli", aggiunge riferendosi all'ipotesi un'alleanza nel centrosinistra.

