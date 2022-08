Elezioni Politiche 2022

Elezioni, sfida tra i fratelli Craxi in Sicilia: Bobo con il centrosinistra e Stefania Forza Italia

In Sicilia si profilerebbe una sfida tutta in famiglia, tra i due fratelli Craxi.

Pubblicata il: 22/08/2022

In Sicilia si profilerebbe una sfida tutta in famiglia, tra i due fratelli Craxi. Secondo gli ultimi boatos Stefania, attuale senatrice azzurra alla guida della commissione Esteri di palazzo Madama, potrebbe essere dirottata nell'isola, sempre in quota Forza Italia: per lei ci sarebbe un collegio uninominale. Qui ritroverebbe il fratello Bobo, che proprio oggi ha accettato con un post sui social di candidarsi per il centrosinistra, nel maggioritario di Palermo.

Fonte: Rai News

