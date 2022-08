morto Alberto Balocco

Morto l'industriale Alberto Balocco: colpito da un fulmine

L'industriale Alberto Balocco, da anni al timone dell'industria dolciaria nota in tutta Italia, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine.

Pubblicata il: 27/08/2022

E' Alberto Balocco, 56enne presidente e amministratore delegato dell'omonima industria dolciaria piemontese, uno dei due escursionisti morti ieri pomeriggio colpito da un fulmine in montagna nella zona dell'Assietta nel comune di Pragelato. Era in compagnia di un amico, deceduto anche lui. I due stavano facendo un'escursione in mountain bike.

Alberto Balocco aveva 56 anni, compiuti appena ieri. La sede principale dell'industria Balocco è a Fossano nel cuneese, dove lavorano circa 500 persone che producono panettoni, biscotti e altri prodotti da forno.

