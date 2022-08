cantieri

Passante ferroviario e cantieri, Lagalla: ''Nostro compito liberare Palermo da lavori che durano da troppi anni''

''Il compito dell'Amministrazione comunale sarà adesso quello di vigilare affinché queste opere procedano rapidamente'', ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/08/2022 - 11:57:02 Letto 1025 volte

“La gara pubblicata da Rete Ferroviaria Italiana per il completamento della tratta A del passante ferroviario rappresenta un altro passo in avanti nella realizzazione di una grande opera pubblica in città. Un risultato che va ad aggiungersi agli altri conseguiti negli ultimi giorni, dalla manutenzione dei canali Mortillaro e Passo di Rigano che porterà alla riapertura, nei primi giorni di settembre, del tratto di viale Regione Siciliana all’altezza di via Principe di Paternò, alla delibera di Giunta che sblocca i lavori sul Ponte Corleone. Compito dell’Amministrazione comunale sarà adesso quello di vigilare affinché queste opere procedano rapidamente, in modo da liberare il prima possibile i cittadini da cantieri che durano ormai da troppi anni”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

