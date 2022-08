Aumento bollette

Rincaro bollette, Berlusconi: ''Dire che sono preoccupato è troppo poco, puntare su nucleare pulito''

''Sono aumentate dalle 4 alle 6 volte rispetto allo scorso anno, un dramma per famiglie e imprese'', ha detto Silvio Berlusconi.

Pubblicata il: 24/08/2022

Sul rincaro delle bollette "dire che sono preoccupato è troppo poco". Così Silvio Berlusconi ai microfoni di Radio 101.

"Sono aumentate dalle 4 alle 6 volte rispetto allo scorso anno, un dramma per famiglie e imprese. Le famiglie rischiano di trovarsi davanti alla scelta di pagare le bollette o fare spesa, tutti i prezzi stanno aumentando, le aziende rischiano di chiudere o alzare il prezzo dei prodotti al punto di ritrovarsi fuori mercato. Occorrono misure immediate per sterilizzare almeno in parte questi aumenti", ma "intervenire anche con misure strutturali, con i rigassificatori, gli impianti eolici e soprattutto ripartire con la ricerca su nucleare pulito. In Francia l'85% dell'energia di cui hanno bisogno i francesi arriva dal nucleare".

Fonte: Adnkronos

