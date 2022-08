Terremoto

Scossa di terremoto nel Palermitano di magnitudo 4.2

Un terremoto di magnitudo 4.2 è avvenuto nella zona di Giuliana (Palermo) alle 6.52.

Un terremoto di magnitudo 4.2 è avvenuto nella zona di Giuliana (Palermo) alle 6.52. È stato registrato dall'Ingv a 4 km di profondità. Il sindaco di Giuliana, Francesco Scarpinato, dice che "non si registrano danni a persone o cose e monitoriamo gli eventi in sinergia con la Protezione Civile".

Come riporta Ingv, il terremoto è stato avvertito in alcuni comuni intorno all'epicentro e verso sud sulla costa nei pressi di Sciacca (Agrigento). "A seguito dell'evento sismico registrato questa mattina, alle ore 6.52, in provincia di Palermo, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con magnitudo ML 4.2, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale. Dalle verifiche effettuate l'evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati, al momento, danni a persone o cose", fa sapere in una nota la Protezione Civile.

Fonte: TGCOM24

