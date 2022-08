Covid-19

Sileri: ''In autunno non si torna alle vecchie misure anti-Covid''

''Non credo che nei prossimi mesi occorreranno misure come quelle che furono introdotte negli anni scorsi'', ha affermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri.

Pubblicata il: 23/08/2022

"Non credo che nei prossimi mesi occorreranno misure come quelle che furono introdotte negli anni scorsi, ma solo le normali accortezze che tutti abbiamo imparato a usare". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, precisando di ritenere "del tutto anacronistico rivendicare l'opposizione al lockdown o al Green pass: quelle erano misure che avevano un senso in un preciso momento, nel quale vi era una ampia circolazione del virus e la popolazione non era ancora vaccinata o lo era in misura insufficiente".

Fonte: TGCOM24

