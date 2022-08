sanità

Speranza: ''Diritto alla salute sia priorità, investire di più sul Servizio sanitario nazionale''

''Il Covid ci ha insegnato tanto, e la lezione più grande che ci ha dato è che bisogna investire di più sul nostro Servizio sanitario nazionale'', ha detto il ministro della Sanità, Roberto Speranza.

"Il Covid ci ha insegnato tanto, e la lezione più grande che ci ha dato è che bisogna investire di più sul nostro Servizio sanitario nazionale, la cosa più preziosa che abbiamo. Dobbiamo metterci più risorse". Così il ministro della Sanità, Roberto Speranza, a margine del Meeting di Cl.

"Per me - ribadisce - le due priorità assolute sono e saranno sempre la priorità del diritto alla salute rispetto agli altri interessi in campo e la centralità dell'evidenza scientifica".

