Calendario fiscale: le scadenze di agosto 2022

Il calendario dell'Agenzia delle Entrate contiene alcuni appuntamenti imprescindibili per questo mese del 2022, come quello con la pace fiscale, mentre altri slittano a dopo la pausa estiva.

05/08/2022

Il fisco ad agosto va in vacanza, ma non per tutti gli adempimenti. Il calendario dell’Agenzia delle Entrate contiene alcuni appuntamenti imprescindibili per questo mese del 2022, come quello con la pace fiscale, mentre altri slittano a dopo la pausa estiva: per esempio, dal 1° agosto al 4 settembre è prevista la sospensione di alcuni termini in materia di accertamento.

L’8 agosto sono chiamati alle casse i contribuenti che sono rimasti indietro con il pagamento delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio delle cartelle relative al 2021. La scadenza dell’8 agosto è comprensiva dei 5 giorni di tolleranza, quindi è l’ultimo giorno per pagare quanto dovuto senza perdere i benefici della pace fiscale.

Gli adempimenti in scadenza nel periodo 1-20 agosto slittano direttamente al 20 agosto. Quest’anno cade di sabato, e quindi la maggior parte delle scadenze fiscali di agosto slitta al 22.

Lunedì 22 agosto diventa così un vero e proprio tax day, con 28 adempimenti da effettuare, tra cui il versamento dei contributi, la liquidazione dell’Iva mensile e del saldo Iva 2021.

L'ultimo appuntamento del mese cade il 31 agosto, con il versamento delle imposte sui redditi per i non titolari di partita Iva e della rata bimestrale dell’imposta di bollo.

Fonte: Adnkronos

