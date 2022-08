libri consigliati

''A testa alta'' di Desirè Vasta

Un libro per comprendere gli aspetti spesso taciuti della prevenzione antimafia. Un racconto che mostra come si può vivere in un incubo, crescere e diventare una donna forte.

Organizzato dalla sede di BCsicilia di Riesi, dal Comune di Riesi e dall’Associazione “Nessuno tocchi Caino” si presenta martedì 5 Luglio 2022 alle ore 20,00 presso il Parco Urbano in viale Don Bosco di Riesi CL) il volume autobiografico di Desirè Vasta “A testa alta”.

Dopo l’introduzione della prof.ssa Santina Sanfilippo sono previsti gli interventi degli avvocati Antonio Ingroia, Marco Ingroia e Marco Ministeri, del giornalista Laura Mendola e dell’autrice Desirè Vasta. Previste anche le testimonianze dei familiari dell’autrice Filippo e Carmelo Vasta. Modera l’incontro la prof.ssa M. Catena Sanfilippo, Presidente BCsicilia di Riesi.

Ingresso libero. Per informazioni Email: riesi@bcsicilia.it.

Desirè ha solo 12 anni quando suo padre viene arrestato con un’accusa tremenda: associazione mafiosa e mandante di un omicidio. Da quel momento la vita di tutta la sua famiglia è stravolta. Filippo Vasta sarà assolto con formula piena e dichiarato “vittima di mafia”, ma solo dopo 1159 giorni e 12 ore di carcere. Dopo avere perso la casa ed avere avuto sequestrata la ditta, a Desirè viene tutt’ora negata la White List e quindi la possibilità di lavorare per gli enti pubblici.

Questo romanzo autobiografico non ricostruisce solo la vicenda giudiziaria di un uomo, ma la storia di una famiglia e di una donna. Quella bambina che ora è moglie, madre, imprenditrice e vuole solo ottenere una cosa: la giustizia da chi avrebbe sempre dovuto tutelarli come vittime.

Un libro per comprendere gli aspetti spesso taciuti della prevenzione antimafia. Un racconto che mostra come si può vivere in un incubo, crescere e diventare una donna forte, che lotta per dare voce a tutti gli imprenditori come lei ed un futuro ai propri figli.

