Antonio Zequila torna alla musica con il nuovo singolo ''Siamo energia'' *VIDEO*

L'attore ha pubblicato il singolo ''Siamo energia'', un brano per ribadire che la positivitÓ e l'energia sono le molle che pongono le basi per ogni tipo di rinascita.

Dopo la partecipazione a diversi programmi televisivi, tra cui il "Grande Fratello Vip" e "L'Isola dei Famosi", Antonio Zequila ha deciso di tornare al mondo della musica. L'attore ha, infatti, pubblicato "Siamo energia", un brano per ribadire che la positività e l'energia sono le molle che pongono le basi per ogni tipo di rinascita.

Non è la prima volta che Antonio Zequila si cimenta con la musica. "Er mutanda", soprannome che gli venne attribuito a causa dei discutibili costumi indossati all'"Isola dei Famosi", ha già pubblicato nel lontano 2006 l'album "Senza di te" e ancora un disco nel 2012 dal titolo "Le donne".

Il ritorno alla musica non dovrebbe rappresentare un addio al mondo televisivo. Già nel 2020 quando venne eliminato dalla casa del "Grande Fratello Vip", Zequila minacciò il ritiro a causa dei bassi consensi ricevuti dal pubblico. Si era trattato evidentemente di un momento di rabbia e non del suo reale pensiero, tanto che l'anno successivo accettò di tornare come naufrago in Honduras.

