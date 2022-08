Attentato Shinzo Abe

Attentato Shinzo Abe, morto l'ex premier. Draghi: ''L'Italia è vicina al popolo giapponese''

'Il governo italiano esprime la sua ferma condanna per l'attentato a Shinzo Abe'', Così il presidente del Consiglio Mario Draghi su Twitter.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/07/2022 - 11:17:53 Letto 1100 volte

E' morto l'ex premier giapponese Shinzo Abe, ferito in un attentato questa mattina da due colpi d'arma da fuoco durante un evento elettorale a Nara. La notizia è stata confermata, ha reso noto l'emittente pubblica Nhk.

Da subito le condizioni dell'ex premier erano sembrate critiche, aveva spiegato il Premier giapponese Fumio Kishida rispondendo alle domande dei cronisti. "Al momento, i medici stanno facendo il possibile. Spero e prego che l'ex Premier sopravviva", aveva aggiunto. L'attacco, ha detto ancora, "non può essere tollerato. Si è trattato di un atto barbaro", ha aggiunto.

"Il governo italiano esprime la sua ferma condanna per l'attentato a Shinzo Abe. L'Italia è vicina ad Abe e al popolo giapponese in questo momento drammatico". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un tweet postato sul profilo ufficiale di Palazzo Chigi.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!