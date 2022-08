Belen Rodriguez

Belen Rodriguez rivela il motivo della sua assenza su Instagram: ''Ho avuto il Covid, è stato pesante ma sono salva''

''È stato pesante, devo dire che me lo sono preso proprio brutto per quello sono scomparsa da Instagram per qualche giorno'', rivela Belen Rodriguez.

Qualche giorno di assenza da Instagram di Belen Rodriguez ha fatto subito scatenare il gossip. Si è parlato di una nuova crisi con Stefano De Martino, oppure a problemi legati alla presunta partecipazione del suo ex Antonino Spinalbese al prossimo "Grande Fratello". Alla fine la showgirl mette i puntini sulle i e dal camerino di "Tu sì que vales" annuncia: "Ho fatto un bel Covid, per quello sono sparita".

E' un momento speciale per Belen. Oltre all'amore ritrovato con Stefano, anche la carriera dà soddisfazioni. I suoi brand di moda hanno successo e in tv sarà protagonista in autunno. Le registrazioni di "Tu sì que vales sono iniziate" e lei approfitta di una pausa per fare quattro chiacchiere con i follower e spiegare cosa l'ha tenuta lontana dai social.

"Ho fatto un bel Covid, per quello sono sparita, però sono sana e salva", ha spiegato la Rodriguez tutta truccata per lo show ma ancora avvolta nell'accappatoio. "È stato pesante, devo dire che me lo sono preso proprio brutto per quello sono scomparsa da Instagram per qualche giorno e non è vero niente di tutte le cavolate che hanno scritto, però, chi se ne frega!" ha specificato.

