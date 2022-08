Bianca Balti

Bianca Balti rivela su Instagram: ''Rischio un tumore, rimuoverò ovaie e tube''

''In autunno mi rimuoveranno ovaie e tube'' scrive sui social, spiegando il motivo per cui ha voluto congelare gli ovociti per la seconda volta.

Bianca Balti ha preso una decisione molto importante e difficile per la sua salute, e l'ha condivisa con i follower. "In autunno mi rimuoveranno ovaie e tube" scrive sui social, spiegando il motivo per cui ha voluto congelare gli ovociti per la seconda volta. Una scelta fatta per prevenire il rischio di tumore, dopo che le è stata diagnosticata una predisposizione genetica a svilupparlo. Le foto postate su Instagram in cui mostrava le iniezioni per la fertilità avevano lasciato supporre che la supermodella stesse pensando di ricorrere alla fecondazione assistita per diventare mamma per la terza volta, ma la verità è ben diversa.

"Il motivo per cui sto procedendo al social freezing, questa volta, è perché questo autunno rimuoverò le ovaie e le tube a causa della diagnosi di BRCA1 che ho ricevuto", scrive Bianca Balti. Quella a cui si riferisce è una mutazione genetica che fa aumentare esponenzialmente la possibilità di sviluppare un tumore, e lei ha deciso di giocare d'anticipo. "L'idea di andare in menopausa a 38 anni non è allettante. Perciò lo volevo fare assicurandomi di non aver alcun rimpianto in futuro". A seguito dell'intervento, infatti, non potrà più rimanere incinta in modo spontaneo.

"La mia speranza è di riuscire a congelare 5 ovociti che, insieme agli altri 5 che avevo congelato l'anno scorso, mi darebbero una buona chance di successo di gravidanza in futuro", ha spiegato Bianca Balti qualche ora prima di affrontare la procedura. "Per me è molto difficile accettare il tempo che passa, processare il lutto di non avere più tutte le possibilità riproduttive che avevo anni fa", scrive la supermodella in una storia Instagram. Non è detto che ricorrerà mai alla fecondazione assistita, quello che conta è "tenere la porta aperta" alla possibilità di diventare ancora madre: "E' terapeutico e mi sta aiutando in questa transizione", confida. "So che non tutt* se lo possono permettere economicamente e che sono una privilegiata", ammette nel suo messaggio.

