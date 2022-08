Elisabetta Canalis

Cambio di look per Elisabetta Canalis: in lingerie per farsi tagliare i capelli

Elisabetta Canalis non poteva essere più sexy di così, nel video in cui mostra le fasi del suo cambio di look.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/08/2022 - 00:18:33 Letto 1023 volte

Taglio di capelli casalingo per Elisabetta Canalis, che posta su Instagram il siparietto sexy e divertente allo stesso tempo. In reggiseno di pizzo e shorts di jeans si lascia riprendere mentre il suo amico, nonché hair stylist di fiducia, Niky Epi si prende cura della sua chioma utilizzando strumenti tutt'altro che professionali: "Un trinciapollo del supermercato e un pettine non nuovissimo" li descrive la ex velina con ironia.

Elisabetta Canalis non poteva essere più sexy di così, nel video in cui mostra le fasi del suo cambio di look. Indossa solo un reggiseno di pizzo nero dalle trasparenze provocanti che le enfatizza il seno florido e un paio di pantaloncini che, quando si alza in piedi, non nascondono gli slip (complice anche l'inquadratura dal basso). Si fa riprendere da ogni lato, prima e dopo il mak

