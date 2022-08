Rottura Totti-Blasi

Chanel la figlia di Totti e Ilary Blasy sbotta sui social: ''Non c'è cosa più bella di essere indifferenti''

La secondogenita della coppia ha condiviso un messaggio su TikTok: ''Non c'è cosa più bella di essere indifferenti''.

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasy sta continuando a tenere banco durante questa estate, tra annunci, indiscrezioni e gossip. Mentre proseguono le vacanze a distanza dell'ex calciatore e della presentatrice, Chanel, secondogenita della coppia, ha pubblicato su TikTok un video corredato da un messaggio che sembra un riferimento al polverone che sta vivendo la sua famiglia: "Non c'è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone".

Chanel è la più attiva sui social della famiglia Totti. La 16enne pubblica molti video su TikTok e l'ultimo in ordine di tempo, in discoteca con una sua amica, sembrerebbe voler difendere i suoi genitori, anche se la ragazza non ha voluto fare nessun riferimento diretto a situazioni o persone.

Intanto in questi giorni Chanel si trova a Sabaudia, dove sta trascorrendo le vacanze con suo padre Francesco, Isabel e Christian. A poca distanza da loro, al Circeo, si trova Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma dell'ex capitano della Roma. I due si mantengono a distanza ravvicinata in attesa di potersi mostrare insieme pubblicamente.

