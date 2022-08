Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini nuova coppia dell'estate? I due visti insieme al mare

Secondo il settimanale Di Più avrebbe una liaison con Giulio Fratini, ricco imprenditore fiorentino, ex di Roberta Morise e prima ancora di Raffaella Fico.

Pubblicata il: 02/08/2022

L’abbiamo vista a Capri con l’ex marito Flavio Briatore, il figlio Nathan Falco e la figlia di lui Leni Klum, come una perfetta famiglia allargata. Trascorre le vacanze con il manager ma ci si chiede com’è possibile che Elisabetta Gregoraci, bomba sexy indiscutibile, sia ancora single. Secondo il settimanale Di Più avrebbe una liaison con Giulio Fratini, ricco imprenditore fiorentino, ex di Roberta Morise e prima ancora di Raffaella Fico.

Secondo il settimanale la Gregoraci e Fratini avrebbero trascorso anche delle serate insieme. Proprio in uno dei locali di Briatore. Del resto, Elisabetta e Flavio sembrano aver superato in maniera perfetta la separazione e ora sono ottimi genitori in invidiabile sintonia tra loro (quasi che di tanto in tanto si suppone ci possa essere un ritorno di fiamma).

Fratini dal canto suo annovera ex del mondo dello spettacolo, sexy proprio come Eli. Fino allo scorso marzo postava foto insieme a Roberta Morise, poi l’addio. Prima ancora ci sono tracce social della presenza di Raffaella Fico (indimenticabili le foto con la showgirl napoletana in vacanza tra scorci hot e palpatine). Al momento della Gregoraci nemmeno un indizio ma l’estate è ancora lunga e i paparazzi sono avvisati.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Elisabetta Gregoraci

