Fedez alimentazione cambiata dopo il tumore al pancreas: ''Non posso più fare il pazzerello con cibi e alcol''

Fedez si è preso del tempo per parlare sui social con i suoi follower. Tra le varie domande che gli sono state poste non potevano mancare quelle sulla malattia.

Mentre si gode gli ultimi giorni a Ibiza insieme alla famiglia e agli amici, Fedez si è preso del tempo per parlare sui social con i suoi follower. Tra le varie domande che gli sono state poste non potevano mancare quelle sulla malattia che l'ha colpito mesi fa. Il rapper non si è tirato indietro e ha risposto alle curiosità senza problemi, in particolare per quanto riguarda la sua alimentazione dopo l'intervento per il tumore al pancreas.

A chi gli ha chiesto se a seguito dell'operazione sia diventato diabetico, Fedez ha spiegato: "Fortunatamente no, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l'alcol".

Ma non solo. Il marito di Chiara Ferragni ha anche rivelato un dettaglio piuttosto intimo della sua quotidianità. "Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino - ha aggiunto - ogni volta che vado al bagno è una festa". Tornando serio, Fedez ha poi sottolineato: "Ma quel che più conta è che ora vada tutto per il meglio. Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo".

Parlando con i fan, il cantante di Rozzano ha anche affrontato una polemica che lo ha travolto, insieme alla moglie, nei giorni scorsi. Fedez, Chiara Ferragni e il loro gruppo di amici sono stati presi di mira per aver postato sui social le immagini di una escursione sull'isola di Es Vedrà, non lontana da Ibiza. La compagnia ha scattato foto e girato video sull'orlo di un precipizio, a poche ore di distanza dalla morte di un 30enne sull'Altopiano di Asiago (Vicenza). I fan non hanno gradito il gesto della coppia, ma Fedez non si è detto pentito. "Siamo stati accompagnati da una guida esperta", ha spiegato.

