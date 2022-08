Totti-Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi si frequentano di nascosto a bordo di uno yacht

Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno molto attenti a non farsi beccare in coppia, ma la loro frequentazione continua.

Pubblicata il: 20/08/2022

Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno molto attenti a non farsi beccare in coppia, ma la loro frequentazione continua. Secondo i rumor, gli incontri avverrebbero in tutta clandestinità a bordo di uno yacht. Lui è in vacanza a Sabaudia con i figli che ha avuto da Ilary Blasi e lei ha affittato una villa al Circeo dove alloggia con i bambini nati dal suo precedente matrimonio. Si mantengono a distanza ravvicinata in attesa di potersi mostrare insieme pubblicamente.

Secondo le indiscrezioni riportate da Leggo, Francesco Totti e Noemi Bocchi si starebbero frequentando di nascosto, aspettando pazientemente di poter uscire allo scoperto come coppia. Il loro accordo pare sia quello di tenere un basso profilo almeno finché la separazione tra l'ex calciatore e Ilary Blasi non venga ufficializzata. Intanto, per tutelare la nuova compagna da paparazzi e curiosi, il Pupone le avrebbe messo a disposizione i servizi di una guardia del corpo.

Fonte: TGCOM24

