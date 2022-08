Guerra in Ucraina, Intelligence Usa: ''Russia intensificherà attacchi nei prossimi giorni''

Guerra Ucraina-Russia

L'intelligence degli Stati Uniti prevede un'intensificazione degli attacchi della Russia in Ucraina nei prossimi giorni.

L'intelligence degli Stati Uniti prevede un'intensificazione degli attacchi della Russia in Ucraina nei prossimi giorni. In un'allerta sicurezza diffusa dall'ambasciata americana a Kiev si legge: "Il Dipartimento di Stato ha informazioni che la Russia sta intensificando gli sforzi per lanciare attacchi contro le infrastrutture civili e le strutture governative dell'Ucraina nei prossimi giorni". L'allerta esorta ancora una volta i cittadini americani a lasciare l'Ucraina immediatamente.

Su Twitter il consigliere della presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak, ha scritto che "il prezzo per raggiungere la parità di fuoco e distruggere la logistica dell'esercito russo è inferiore a quello di uno yacht di un oligarca russo". "Un sistema Himars (fornito dagli Usa), quattro milioni di dollari. 50 sistemi, 200 milioni di dollari più munizioni. Non è una cifra enorme, ma qualcosa che cambierebbe completamente il corso di questa guerra" ha aggiunto Podolyak.

