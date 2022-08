I Bennifer in Italia

Jennifer Lopez e Ben Affleck, luna di miele in Italia

I due sono ospiti a Villa Oleandra, la residenza di George Clooney a Laglio, sul lago di Como.

A pochi giorni dal loro secondo matrimonio, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono volati in Italia per la luna di miele. I due sono ospiti a Villa Oleandra, la residenza di George Clooney a Laglio, sul lago di Como. Molti abitanti della zona sono rimasti stupidi nel vederli in coda in una gelateria di Menaggio, poco distante, dove, hanno raccontato, si comportavano come "persone normali", nonostante le guardie del corpo. Ma i divi di Hollywood hanno fatto tappa anche a Milano, dove si sono concessi un pomeriggio di shopping in via Montenapoleone.

Come accade da quando sono tornati insieme, Jennifer Lopez e Ben Affleck si mostrano sempre sorridenti e più innamorati che mai. Del resto, la scelta di sposarsi per ben due volte conferma la solidità del loro amore. Solo pochi giorni fa hanno, infatti, celebrato le nozze bis nella tenuta dell'attore in Georgia, dopo il matrimonio in gran segreto a Las Vegas di un mese prima. Sono stati tre giorni di festeggiamenti ma solo con i parenti e gli amici più stretti, per un totale di 250 ospiti. Il weekend è stato così programmato: il venerdì sera la cena di prova, il sabato la cerimonia vera e propria e la domenica una festa con barbecue e picnic. Per i vestiti la cantante non ha badato a spese: ben tre abiti da sposa firmati Ralph Lauren. Il tutto organizzato dal wedding planner delle star Colin Cowie.

