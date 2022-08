tik tok

Khaby Lame è il nuovo ''re'' di TikTok: oltre 142 milioni di follower

Il giovane senegalese 22enne di Chivasso (To), ha raggiunto la sua popolarità nel 2019 durante la pandemia trasmettendo in rete i suoi video muti e ironici.

Khaby Lame è ora diventato il tiktoker più seguito al mondo superando i 142,4 milioni di follower. Il giovane senegalese 22enne di Chivasso (To), ha raggiunto la sua popolarità nel 2019 durante la pandemia trasmettendo in rete i suoi video muti e ironici da una casa popolare nel quartiere Borgo Sud Est della cittadina torinese, un alloggio Atc di via Togliatti dove ha vissuto con la sorella fino allo scorso anno. Il sorpasso è avvenuto questa mattina sulla regina del social e creatrice di un impero da milioni di dollari di fatturato, Charli D’Amelio (142,2 milioni).

Nato a Dakar, Lame è arrivato in Italia quando aveva un anno, è diventato famoso col social network, raggiungendo una popolarità tale da essere chiamato come giurato nella sezione dedicata ai tiktoker al festival di Cannes. Un'esperienza che gli ha fatto dire di volere tentare col cinema, dopo il lavoro come operaio nel Torinese e il licenziamento a marzo 2020.

