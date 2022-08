coppie vip

Martina Colombari e Billy Costacurta, trekking sull'Alpe di Suisi: amore e battibecchi ad alta quota

La coppia bisticcia durante un trekking sull'Alpe di Siusi, ma arriva in vetta più felice che mai.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/08/2022 - 00:18:28 Letto 904 volte

Sposati dal 2004, Martina Colombari e Billy Costacurta formano una coppia solida e affiatatissima. Certo tra loro non mancano di tanto in tanto piccoli battibecchi, come quello che va in scena durante il trekking sull'Alpe di Suisi. Hanno perso il sentiero e ognuno incolpa l'altro per la disavventura, condividendo con i follower le frecciatine reciproche. Piccole schermaglie che non sono altro che la testimonianza di un rapporto vivo e sano. E infatti quando raggiungono la vetta hanno già fatto pace, e sui social postano le cartoline mozzafiato.

"Oggi ci siamo persi e non per colpa mia", sottolinea Martina Colombari mentre procede la sua marcia in salita. Lei e Billy Costacurta si stanno godendo un trekking immersi in uno scenario mozzafiato, ma una piccola disavventura ha turbato la quiete. "Lui non vuole mai chiedere... per voi uomini chiedere informazioni è come... non so... sta di fatto che stiamo pascolando", racconta la ex Miss Italia ai follower, abbassando la voce per non farsi sentire dal marito. "Ovviamente lui dice che è colpa mia", continua nella sua polemica.

"Una Martina straordinaria si accinge a raggiungere il rifugio Bolzano dopo 3 ore" è il commento di Billy Costacurta, quando la coppia giunge in vista della meta. Manca ancora qualche passo e l'ex calciatore prende in giro Martina Colombari a proposito della polemica sul chiedere indicazioni: "Dopo il semaforo a destra lo troviamo", la sfotte.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Martina Colombari

