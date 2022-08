Medvedev insulta Draghi-Macron-Scholz: ''Arrivati i mangia rane, würstel e spaghetti. Non avvicinerà l'Ucraina alla pace''

Sul suo profilo Twitter, Dmitry Medvedev insulta il presidente francese Emmanuel Macron, il premier italiano Mario Draghi e il cancelliere tedesco Olaf Scholz con un mix di stereotipi e commenti sferzanti contro quella che considera un viaggio inconcludente:

European fans of frogs, liverwurst and spaghetti love visiting Kiev. With zero use. Promised EU membership and old howitzers to Ukraine, lushed up on gorilka and went home by train, like 100 years ago. All is well. Yet, it won’t bring Ukraine closer to peace. The clock’s ticking