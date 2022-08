MTV VMA 2022

MTV Video Music Awards 2022, i Måneskin vincono il premio come miglior video alternativo

I Måneskin fanno la storia e per la prima volta un gruppo italiano porta a casa un riconoscimento ai prestigiosi premi Mtv per la videomusic.

Complice la canzone 'I wanna be your slave', la band glam rock romana ha vinto nella categoria 'Miglior video alternativo' ed è poi salita sul palco del Prudential Center di Newark nel New Jersey per una elettrizzante performance dal vivo del nuovo hit 'Supermodel'.

"E' straordinario - ha detto il vocalist della band, Damiano David - Non ce l'aspettavamo. E' un onore. C'erano tanti grandi artisti in gara". Il riconoscimento arriva sulla scia degli altri successi di Victoria, Damiano, Ethan e Thomas: da Sanremo ed Eurovision 2021, alle apparizioni al Tonight Show di Jimmy Fallon e Saturday Night Live, il palcoscenico dei Rolling Stones lo scorso novembre e Coachella in aprile. Per i Måneskin era il debutto agli Mtv Vma sia come performer che come candidati. I quattro italiani avevano ricevuto una nomination anche come miglior nuovo artista, ma ha vinto invece l'attrice americana Dove Cameron.

