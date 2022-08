armi nucleari

Onu, Guterres lancia appello contro il Nucleare: ''Relegare le armi atomiche alla storia''

''Garantiamo la fine dei test per sempre e consegniamo le armi nucleari alla storia, una volta per tutte'', è l'appello di Guterres.

Pubblicata il: 29/08/2022

La comunità globale dovrebbe "relegare alla storia le armi nucleari, una volta per tutte". Lo ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. In un post su Twitter in occasione della "Giornata internazionale contro i test nucleari", ha scritto che "il nostro mondo è stato tenuto in ostaggio da questo tipo di armi troppo a lungo. Tali dispositivi di morte non garantiscono vittoria o sicurezza: per come sono progettati, il loro unico risultato è la distruzione".

"Garantiamo la fine dei test per sempre e consegniamo le armi nucleari alla storia, una volta per tutte", è l'appello di Guterres.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

