Totti-Bocchi

Paparazzi scatenati a Sabaudia: Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno un accordo per uscire allo scoperto

Noemi Bocchi sarebbe stata avvistata su uno yacht al largo di Sabaudia, mentre Totti è stato paparazzato in spiaggia con i figli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/08/2022 - 07:07:00 Letto 1665 volte

Paparazzi scatenati sul litorale laziale dove sono spiaggiati Francesco Totti e Noemi Bocchi. L’ex calciatore soggiorna nella villa di famiglia a Sabaudia, la sua nuova fiamma ha preso un appartamento in affitto nella stessa zona rinunciando alle tradizionali vacanze in Sardegna. Secondo "Il Messaggero” la nuova coppia avrebbe un accordo preciso: usciranno allo scoperto solo quando saranno concluse le pratiche di separazione con Ilary Blasi. Che al momento paiono… in alto mare!

Noemi Bocchi sarebbe stata avvistata su uno yacht al largo di Sabaudia, mentre Totti è stato paparazzato in spiaggia con i figli. Pare che lei abbia rinunciato alle solite vacanze “smeralde” per stare vicino al Capitano. Lui dopo qualche settimana a Roma, ha dato il cambio a Ilary Blasi nella villa al mare per concedersi un po’ di riposo con i figli.

Secondo le indiscrezioni, Totti e la Blasi avrebbero scelto la via della separazione veloce con una negoziazione assistita che potrebbe concludersi nel giro di un mese e mezzo. Ma visto che di mezzo ci sono le ferie, le pratiche potrebbero riprendere dopo l’estate. Il patrimonio di Francesco e Ilary è formato da diverse società e ville e non sarà facile raggiungere un accordo.

Un accordo pare sia stato sancito anche tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due si guardano bene dal farsi beccare insieme dai fotografi. Avrebbero deciso infatti di uscire allo scoperto soltanto quando le pratiche di separazione saranno concluse. I paparazzi sono in agguato...

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Francesco Totti

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!