Raffaella Fico torna single, lasciato Piero Neri: ''Brutta pagina sentimentale''

L'ex concorrente del GFVip ha rivelato ai follower la delusione senza chiarire i motivi della rottura.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/08/2022 - 00:18:21 Letto 982 volte

Raffaella Fico è tornata single. E' stata la stessa ex concorrente del "Grande Fratello Vip" ad annunciare a sorpresa la fine della relazione con Piero Noti. "A dire il vero l’ho lasciato… Non sono più fidanzata" ha scritto la soubrette rispondendo ad alcune domande dei suoi follower. "Brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione", ha aggiunto senza fornire ulteriori dettagli sui motivi della rottura..

Raffaella Fico non si è sottratta alle curiosità e domande che le sono state poste dai fan su Instagram. E non ha nascosto la notizia della fine della love story con Piero Neri a cui era legata da circa un anno. Solo pochi mesi fa i due si erano confessati in tv e durante “Le Iene”, sottoponendosi a un test d’amore in cui si erano promessi di essere per entrambi l’ultimo partner sessuale per tutta la vita.

Proprio prima di entrare nella Casa del "Grande Fratello Vip", la Fico era stata paparazzata da "Chi" insieme a quello che era il nuovo amore, a fine agosto 2021 all’Isola d’Elba tra avvinghiamenti pericolosi in mare aperto e coccole alla luce del sole.

A proposito del reality, Raffaella ha anche ribadito la sua disponibilità a rifare il Gf Vip. Mentre ha raccontato che sente ancora Francesca Cipriani e Ainett Stephens della passata edizione e che Jessica Selassié "mi piace davvero tanto è una ragazza semplice e spontanea".

Le domande dei follower si sono incentrate maggiormente sulla sua vita privata e la soubrette ha raccontato: "Sono appagata, ho una bambina stupenda che è il senso della mia vita". Pia è nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli. Alla domanda in che rapporti è attualmente con il calciatore, Raffaella ha risposto senza esitazione: "Siamo in ottimi rapporti".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Raffaella Fico

