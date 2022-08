Nato

Svezia e Finlandia membri Nato, Russia: ''Destabilizzante negli affari e non porta assolutamente più sicurezza ''

''Un passo che non porta assolutamente più sicurezza né per coloro che la stanno allargando né per coloro che vi aderiscono'', ha detto il vice ministro degli Esteri, Sergei Ryabkov.

29/06/2022

"L'allargamento della Nato a Svezia e Finlandia è per la Russia un fattore unicamente destabilizzante negli affari internazionali". Parola del vice ministro degli Esteri, Sergei Ryabkov, citato dall'agenzia Interfax dopo che il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha fatto sapere che prima del summit di Madrid verrà presa una decisione di invitare Svezia e Finlandia a diventare membri.

Un passo che, ha detto Ryabkov, "non porta assolutamente più sicurezza né per coloro che la stanno allargando né per coloro che vi aderiscono né per altri Paesi che percepiscono l'alleanza come una minaccia".

