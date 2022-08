rapporto mafia-politica

Milano, Sudisti Italiani in piazza con Gratteri: ''La vera mafia è al Nord. Noi meridionali vittime del rapporto mafia-politica''

''Mafia e politica è un binomio da tenere in debita considerazione nella lotta contro la criminalità'', ha detto il giornalista Biagio Maimone.

di Simone Passanetti | Pubblicata il: 06/07/2022 - 15:04:29 Letto 2868 volte

"Noi di Progetto di Vita per il Sud - Sudisti Italiani e Nuovademocrazia.it sosteniamo l'impegno di Nicola Gratteri, il quale si batte, con incredibile coraggio, contro la 'ndrangheta che, indefessa, in uno Stato ridotto allo stremo, fa affari d'oro e, considerati i soldi del PNRR, molti ne farà. La manifestazione di oggi a Milano deve essere il punto di partenza per sensibilizzare l'opinione pubblica" ha dichiarato il giormalista Biagio Maimone, presente al corteo di Milano a sostegno di Gratteri, il quale ha aggiunto: "La 'ndrangheta - noi Sudisti lo diciamo ormai da anni - non è presente solo nel Sud Italia , ma opera soprattutto nel Nord Italia, proprio in quanto più ricco di benessere e di opportunità economiche, che diventano affari d'oro per il malaffare. Diversi sono stati gli esponenti politici del Nord Italia - come è ben noto - collusi con la mafie. Mafia e politica è un binomio - ahimè - da tenere in debita considerazione nella lotta contro la criminalità.

L'impegno di Gratteri dovrà essere l'impegno di tutti perchè si possa realmente combattere le mafie. La mafia per vivere ha bisogno di attingere alla ricchezza: è questa l'amara verità.

Occorre tenere presente che la mafia si è trasformata ancor più in mafia "dai colletti bianchi", la quale non ha bisogno della lupara per raggiungere le proprie finalità. La troviamo molto attiva nelle grandi imprese in cui gli appalti sono lo strumento operativo: è negli appalti il core business delle mafie, che sono entrate agevolmente dentro il cuore stesso dello Stato italiano. Tutti ne sono a conoscenza. 'E' davvero una bella impresa' affermavano le persone oneste, consapevoli che esiste uno 'stato nello Stato".

