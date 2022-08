Apple

Grave falla di sicurezza su iPhone e Mac, Apple: ''Aggiornare subito, hacker può prenderne il controllo''

Gli aggiornamenti, in gergo 'patch', sono stati rilasciati nelle ultime ore per correggere proprio le vulnerabilità di cui cybercriminali potevano già essere a conoscenza e approfittarne.

Apple avverte di una falla che consente agli hacker di prendere il controllo di iPhone, iPad e computer Mac e sta esortando gli utenti a installare aggiornamenti software di emergenza.

"Siamo a conoscenza di un report secondo cui questo problema potrebbe essere stato attivamente sfruttato", ha spiegato la società con sede nella Silicon Valley.

Apple non ha rivelato se ha informazioni sull'eventuale modo in cui la vulnerabilità sia stata utilizzata, sembra essere stata scoperta da un ricercatore anonimo. La descrizione tecnica indica che un hacker potrebbe utilizzare il bug per assumere il controllo dei dispositivi, accedendo a qualsiasi dato, per questo sono state rilasciate 'patch' per iPhone, iPad e computer Mac su sistemi operativi che hanno presentato questo problema

Come riporta il sito di di Cbsnews, gli esperti di sicurezza consigliano gli utenti di aggiornare i dispositivi interessati che sono: iPhone6S e modelli successivi; diversi modelli di iPad, inclusa la 5/a generazione e successive, tutti i modelli di iPad Pro e iPad Air 2; e computer Mac con MacOS Monterey. Il difetto riguarda anche alcuni modelli di iPod.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Pixabay

