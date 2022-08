Doppio cognome

Doppio cognome, Viminale: ''Di entrambi se non c'è accordo dei genitori''

Per attribuire ai figli un solo cognome ''è imprescindibile'' l'accordo tra i due genitori.

Per attribuire ai figli un solo cognome "è imprescindibile" l'accordo tra i due genitori. In caso di mancato accordo, "devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso". E se dovesse mancare anche questo ulteriore accordo, "è necessario l'intervento del giudice". Lo scrive il capo dipartimento Affari interni e territoriali del Viminale, Claudio Sgaraglia, in una circolare ai prefetti per sensibilizzare i sindaci affinché forniscano le indicazioni agli uffici di stato civile dei Comuni sulla sentenza della Cassazione.

