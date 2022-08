Palermo-Perugia 2-0

Brunori subito decisivo: il Palermo batte il Perugia 2-0

Il nuovo Palermo di Corini e del City Football Group si presenta alla grande al Barbera e ringrazia il solito Matteo Brunori, oggi protagonista con gol e assist.

Due gol, uno per tempo, e i rosanero archiviano la pratica Perugia. 1190 giorni dopo l’ultima partita in Serie B. Il nuovo Palermo di Corini e del City Football Group si presenta alla grande al Barbera e ringrazia il solito Matteo Brunori, l’eroe della promozione, 25 reti in Serie C l’annata scorsa, oggi protagonista con gol e assist. Al 23’ Lisi atterra Elia e l’arbitro non ha dubbi: rosso diretto e calcio di rigore. Brunori calcia forte al centro e porta in vantaggio il Palermo. Elia raddoppia nei minuti finali del primo tempo (48’), ma Ayroldi annulla per fuorigioco millimetrico (mezzo piede avanti). No problem, perché l’esterno trova il gol al 69’. Brunori controlla, alza la testa e pesca l'inserimento dell'ex Perugia, bravo a battere Gori per il 2-0. Il Palermo non perde in casa da 31 partite.

